Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı

Şırnak Beytüşşebab'ta PKK''lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, kardeşinin cenaze töreni ve sonrasında ''çözüm sürecine'' tepki göstermişti.

Şehit kardeşinin bayrağa sarılı tabutu başında söylediği "Düne kadar çözüm diyenler, ne oldu da sonuna kadar savaş diyor" sözleri ile hafızalara kazınan Yarbay Alkan hakkında idari tahkikat açıldı.

Yarbay Alkan, kardeşinin ölüm yıldönümünde, Jandarma Genel Komutanlığı''nda oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nun kararı ile Jandarma teşkilâtından çıkarıldı. Alkan'ın TSK'dan ihraç edilişi ise KHK ile oldu.

Hakkında bir de ''FETÖ/PDY üyeliğinden'' 15 yıl hapis istemi ile dava açılan Yarbay Alkan, 17 Temmuz 2019''da beraat etti.

YARBAY ALKAN'IN YAŞADIKLARI SOSYAL MEDYADA HATIRLATILDI

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, Yarbay Mehmet Alkan'ın kardeşinin cenazesindeki görüntülerini paylaşarak yaşananları hatırlattı.

Yarbay Alkan'ın videosu şu açıklama ile paylaşıldı:

"Yarbay Mehmet Alkan...

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2015 ağustos ayında hayatını kaybeden kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan için Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninde Yarbay Mehmet Alkan “Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Şu güne kadar ‘çözüm’ diyenler ne oldu da ‘Sonuna kadar savaş’ diyor. Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip ‘Şehit olmak istiyorum’ diye bir şey yok. Git o zaman oraya git.” ifadelerini kullanmıştı.



Jandarma Yarbay Mehmet Alkan’a kardeşinin cenaze töreninde gösterdiği tepki nedeniyle, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Yarbay Alkan’a uyarı cezası verilmişti.



Resmi Gazete’de yayınlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrası Yarbay Alkan, TSK’dan ihraç edildi.



2019:

TSK'dan ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan'ın “FETÖ/PDY üyeliği” iddiasıyla yargılanmasına başlandı.



2019:

KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle, "hakaret" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.



Alkan mektubunda, "Velhasıl zalimlerle berabersiniz ve vebaliniz çok büyük, nefesim ve gücüm yettikçe (bu dünyada zor ama) inanıyorsanız öbür tarafta binlerce mağdurlarla elim yakanızda alçaktır ve o gün sizin açınızdan gerçekten çetin olacaktır. Tez zamanda gerçeği görmeniz veya ölmeniz dileğiyle…" yazdı."