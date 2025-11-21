Tarih 5 Şubat 2023'tü. Antakya ilçesindeki Hatay Stadyumu'na Hatayspor, Kasımpaşa ile mücadele etti. Maçın uzatma dakikalarında ev sahibi bir serbest vuruş kazandı. Christian Atsu, yaptığı vuruşla takımını 1-0 galibiyete taşıdı. Teknik direktör Volkan Demirel, golün sevinciyle Ganalı futbolcuyu kucakladı. Sahada büyük bir mutluluk yaşandı.

Sadece Hatayspor değil Türkiye, bir gün sonra 6 Şubat 2023'de merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. Depremin ardından hayatla beraber spor faaliyetleri de durdu. Federasyonlar, depremden etkilenen kentlerdeki kulüplerin, küme düşmeksizin yeni sezona kadar liglerden çekilmesine onay verdi. Futbolda maçlar 25 Şubat 2023'de yeniden başlarken Süper Lig'de Gaziantep FK ve Hatayspor, 1. Lig'de ise Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekilmek zorunda kaldı.

VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN'DAN UNUTULMAZ DESTEK

Depremde en büyük hasar kentlerden biri Hatay'dı. Kentin takımı Hatayspor da depremle hem fiziksel hem manevi olarak derin bir yara aldı. Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı takımı futbolcuları Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ile mutfak çalışanı Suzan Berber hayatını kaybetti. Yıllarca milli takımda görev yapan Volkan Demirel ve Gökhan Zan, deprem sırasında kentteydi. Uzun süre boyunca Fenerbahçe'nin kalesini koruduktan sonra teknik direktörlük kariyerine Hatayspor'da devam eden Demirel'in, sosyal medyadan gözyaşlarına boğularak yaptığı yardım çağrısı hafızalara kazındı. Futbolculuk döneminde Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen, bir dönem Hatayspor'da da yardımcı antrenörlük yapan Zan da sosyal medyadan gerçekleştirdiği yayınlarla bölgeye yardım yetiştirilmesine ön ayak oldu. Demirel ve Zan, deprem süresince gösterdikleri duyarlılık ve aldıkları sorumluluktan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen 2022-2023 sezonu Fair Play Kurulu Özel Ödülü'ne layık görüldü. Hatayspor ise depremi unutmamak için özel forma çıkardı.

1021 GÜN SONRA HATAYSPOR EVİNE DÖNÜYOR

Yeni Hatay Stadyumu’nun hasar görmesi nedeniyle maçlarını Mersin’de oynamak zorunda kalan Hatayspor taraftar desteğinden yoksun kaldı. Takım, 2024-2025 Süper Lig sezonunda küme düştü. Bu sezon TFF 1. Lig'de 13 maçta 9 yenilgi ve 4 beraberlik alabilin Hatayspor şu an 19. sırada ve küme düşme bölgesinde yer alıyor. İç saha maçlarını şimdiye kadar Mersin'de oynayan takıma ise sonunda iyi bir haber geldi. Hatayspor, 1021 gün sonra iç saha müsabakaları için kendi kentine dönecek.Hatay ekibi yarın İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Pendikspor ile karşılaşacak ve taraftarıyla buluşacak.

Antrenmanlarını bir süre daha Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürecek olan Hatayspor, stadındaki onarım çalışmaları tamamlana kadar iç saha maçlarını İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynayacak. Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır, görevi devraldıktan sonra takımın iç saha maçlarını Hatay'da oynamasını hedeflediklerini belirterek "Bizde de buruk bir heyecan var. Taraftarlarımızın da heyecanlı olduğunu görüyoruz ve hissediyoruz. Futbolcularımızla da görüşmelerimizi yaptık. Onlar da takımın memlekete dönmesini talep ettiler. Biz de bu yönde bir karar aldık. İnşallah Hatayspor için hayırlısı olacak. Bu kararın başarıya olumlu etkisi olacağı kanaatindeyim" dedi.

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin de hasret kaldıkları takımlarına kavuşacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Bordo-beyazlı taraftarı cumartesi günü takımı desteklemeye çağıran Ergin, şöyle konuştu: "15 ilçe tek yürek aynı acıları yaşadık. Artık aynı sevinci de birlikte yaşamak istiyoruz. Hep beraber tek ses, tek vücut olarak bu kötü günlerden, aynı şehrimiz gibi ayağa kalkıp yeniden hedefe koşmamız lazım. Hatayspor'un hangi ligde, kaçıncı sırada ya da hangi konumda olduğu taraftar olarak bizim pek ilgilendirmiyor. Bu takım sokakta top oynasa kaldırımları tribün yaparız. Biz armamızın, bordo-beyaz renklerin peşinde koşmaya, takımımızı tribünlerde desteklemeye devam edeceğiz."

Desteklerinden dolayı Mersin halkına teşekkür eden Ergin, Hatayspor'un taraftarlarının da desteğiyle başarı yakalayacağına inandığını da vurguladı. Tribün liderlerinden Türker Özkaya da takımın yeniden kente döneceği için mutlu olduklarını anlattı. Kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özkaya, şunları söyledi: "1021 gün çok uzun bir zaman. Takımımız şehre yeniden gelmesi bizler için ayrı önem taşıyor. Taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz, gelsinler ve takımımızı yalnız bırakmasınlar. Taraftar bütünleyici ve sahada itici bir güçtür. Taraflarımızın desteğiyle takımımızın şaha kalkacağına inananlardanım."