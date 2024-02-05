Volkan Demirel'den ağlatan paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Demirel'den ağlatan paylaşım
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, geçen yıl meydana gelen depremde hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den duygu dolu bir paylaşım geldi.

İşte Volkan Demirel'in, Christian Atsu için söylediği sözler:

"Atsu'nun attığı bu gol, ondan kalan son armağan. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf mutluluk ve umudu temsil ediyor. Ama sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden götürdü. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin yaşadığı büyük acının bir yılı geçti. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz."

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