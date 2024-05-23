107 dakika oynadı 10 kupa kazandı. 38 yaşında yine sözleşmeyi kaptı

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107 dakika oynadı 10 kupa kazandı. 38 yaşında yine sözleşmeyi kaptı

Manchester City, 38 yaşındaki yedek kaleci Scott Carson'ın sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında West Ham United'ı 3-1 mağlup eden Pep Guardiola'nın ekibi, üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Bu başarıyla İngiltere tarihinde üst üste dört kez şampiyon olan ilk takım unvanını kazanan Manchester City, iç transferde de hareketli günler yaşıyor.

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2019 yılında Derby County'den kiralanan ve 2021'de bedelsiz olarak kadroya katılan Scott Carson'ın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı. 2011-2013 yılları arasında Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Carson, Manchester City'deki kariyeriyle dikkat çekiyor.

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Manchester City formasıyla sadece 2 maça çıkıp 107 dakika sahada kalan tecrübeli kaleci, bu süre zarfında 4 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupa olmak üzere toplam 10 kupa kazandı.

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