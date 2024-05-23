Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş. Trabzon şaştı kaldı

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ikinci yarı devam ederken siyah-beyazlılardan harika bir geri dönüş geldi.

Trabzonspor'un 13. dakikada attığı gol sonrası karşılaşma uzun süre Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam etti.

Trabzonspor'un golüne karşılık 45+3'te Rashica'nın attığı penaltıdan geldi. İlk yarı biterken gelen gol sonrası Trabzonspor şaşıp kalırken bir darbe de ikinci yarı da geldi.

Siyah-beyazlılar 54. dakikada Salih Uçanın kafa golü ile geriden gelerek öne geçti.