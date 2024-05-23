Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş. Trabzon şaştı kaldı

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Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş. Trabzon şaştı kaldı

Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde geriden gelerek öne geçti.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ikinci yarı devam ederken siyah-beyazlılardan harika bir geri dönüş geldi.

Trabzonspor'un 13. dakikada attığı gol sonrası karşılaşma uzun süre Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam etti.

Trabzonspor'un golüne karşılık 45+3'te Rashica'nın attığı penaltıdan geldi. İlk yarı biterken gelen gol sonrası Trabzonspor şaşıp kalırken bir darbe de ikinci yarı da geldi.

Siyah-beyazlılar 54. dakikada Salih Uçanın kafa golü ile geriden gelerek öne geçti.

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