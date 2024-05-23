Beşiktaş ayağa kalktı. Son anlarda gelen gol taraftarı çıldırttı

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde, Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelesinde heyecan fırtınası yaşanıyor. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Bordo-Mavili ekip Onuachu'nun golüyle öne geçmeyi başarmıştı.
İlk yarının son anlarında Beşiktaş'ın imdadına Bardhi yetişti! İstediği futbolu ortaya koyamayan Siyan-Beyazlı ekip, Bardhi'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi nedenile penaltı kazandı.
Rachid Ghezzal meşin yuvarlağı filelere gönderdi skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.