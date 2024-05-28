1071'i, 1453’ü kutlayan Arap ülkesi var mı?

Diyarbakır Söz Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ömer Büyüktimur, 27 Mayıs 2010 tarihinde, Diyarbakır'ın 1371 yıl önce, Hz. Ömer devrinde İyaz Bin Ganem ve Halid Bin Velid komutasındaki İslam ordusu tarafından fethedildiğini ifade ederek, "Nerdeyse yarım asır bir ömrü devireceğim. Diyarbakır'ın ‘Fethi’ noktasında şöyle kentsel bir etkinliğe şahit olmuş değilim. İstanbul'un Bizans'tan alınması, Fatih Sultan Mehmet’in 1453'te ‘fetih’ etmesi... Nasıl ki her yıl; bir dizi etkinliklerle ‘o müstesna’ gün kutlanıyorsa, neden Diyarbakır kenti ‘fethini’ kutlamıyor." diye yazdı.

Yani o tarihe kadar, Diyarbakır'ın İslam-Arap ordusu tarafından fethi ile ilgili hiçbir sivil-resmî tören veya kutlana yoktur.

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Sahabe-Der adlı dernek, 2010 yılında, Hz. Süleyman Camii önünde "Diyarbakır’ın fethi ve sahabei kiramı anma ve anlama" etkinliği düzenledi.

Sahabe-Der'in Diyarbakır'daki anma toplantıları sonraki yıllarda da sürdü ama etkinlikleri 81 ile yayan, Anadolu Gençlik Derneği Van şubesi oldu. 2015'teki ikinci kutlamaya 81 ilden davetliler geldi...

Tayyip Erdoğan da 2 Mayıs 2015'te, Diyarbakır'daki toplu konut açılış töreninde yaptığı konuşmada "Diyarbakır bu coğrafyada 639 yılında fethedilerek İslam’la ilk müşerref olan şehrimiz." dedi.

HÜDA PAR da 2016’da devreye girerek "Diyarbakır'ın fethinin 1377. yıl dönümü etkinliği” düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017'de Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethi le ilgili bir konferans düzenledi. Konferansta konuşan dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Anadolu İslam medeniyetinde 3 önemli tarih olduğunu ifade ederek "Birisi 639 Diyarbakır'ın kapılarını İslam'a açtığı gündür. Birisi 1071 Malazgirt zaferidir. Bir diğeri de 1453 İstanbul surlarının kapılarını İslam'a ve Müslümanlara açmasıdır. Diyarbakır'ın fethi olmasaydı Malazgirt zaferi olmazdı. Malazgirt'in fethi olmasaydı, İstanbul'un fethi olmazdı. Belki buna bir fetih de eklemek gerekiyor, o da Murat Hüdavendigar'ın Kosova fethidir." dedi.

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2018'e gelindiğinde Diyarbakır Söz gazetesi, “İslam'ın Anadolu'ya açılışının ilk kapısı olan Diyarbakır fethinin 1379. yıldönümüne girilirken, asırlardır fethin yerel ve merkezî hükümetler tarafından, kapsamlı anılıp kutlanmaması vefa rezaletidir." diye yayın yaptı.

Bu yıl ise “Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1385. yıldönümü” dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı. Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince yürüyüşe katılanlara çorba ikram edildi. Etkinliğe, AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, AKP İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, HÜDA PAR İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Peki Diyarbakır Türkler tarafından ne zaman fethedildi?

Diyarbakır, Emeviler ve Abbasilerden sonra Mervani hâkimiyetinde kalmış, 1085 yılında Selçuklulara geçmiştir. 1093 yılına kadar Büyük Selçuklu idaresinde kalan Diyarbakır'a sırasıyla Suriye Selçukluları (1093-1097) İnaloğulları (1097-1142), Nisanoğulları (1142-1183) ve Artukoğulları (1183-1232) egemen olmuştur.

Daha sonra Eyyubiler(1232-1240), Anadolu Selçukluları (1240-1302), Mardin Artukluları (1302-1394), Timur (1394-1401) ve Akkoyunlular (1401-1507) Diyarbakır’a egemen olmuştur. Diyarbakır, 10 Eylül 1515'te Osmanlı hâkimiyetine alınmıştır.

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Görüldüğü gibi “Diyarbakır'ın Arap-İslam orduları tarafından fethi” diye bir anma günü 2010 yılına kadar yoktur!

Türkiye bir İslam ülkesidir ama Arap devleti veya din devleti değildir. Hani "Türk halkı, Ebu Cehil’in gerçek adı Hişam da dâhil bütün Arap isimlerini kendi çocuklarına verdi ama biz İslam'a en çok hizmet etmiş kişi olan Sultan Alparslan'ın adını, bin senedir bir Arap çocuğuna verdiremedik." diye bir söz var ya Arap veya İslam devletleri, 26 Ağustos 1071'i yani Malazgirt’i de kutlamaz...

26 Ağustos 1071, Anadolu'nun Oğuz Kağan'dan 1700 yıl sonra Türkler tarafından ikinci defa fethedilmesi tarihidir ama aynı zamanda Anadolu'nun İslamlaşmasını da başlatan tarihtir. Buna rağmen dünyada, 1071'i veya 1453'ü kutlayan bir Arap-İslam ülkesi yoktur! Kaldı ki, Türkiye, laik bir cumhuriyettir ve “ümmet” esasına göre değil “ulus devlet” esasına göre kurulmuştur. Türkiye'nin millî günleri, Türk tarihinden kaynaklanır, İslam dönemi olsa bile Arap tarihinden değil...