11.700 yıl sonra bir ilk

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
11.700 yıl sonra bir ilk

Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Güney Amerika'daki tropikal buzullar, son buzul çağının sona ermesinden bu yana 11 bin 700 yıl sonra en düşük seviyeye geriledi.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, tropik bölgelerdeki sıcaklıkların artmasıyla buzulların eriyeceğini öngörürken, ABD'deki Boston Üniversitesi'nde yer ve çevre bilimleri alanında doçent olan ve çalışmanın ortak yazarı olan Jeremy Shakun, And Dağları'ndaki dört buzulun yakınındaki kayalarda yapılan analizlerin, geri çekilmenin çok daha hızlı gerçekleştiğini ve halihazırda endişe verici bir dönemler arası ölçütü geçtiğini gösterdiğini söyledi.

And Dağları, Güney Amerika'nın başlıca sıradağları olup aynı zamanda dünyanın en uzun sıradağlarıdır ve Arjantin, Şili ve Bolivya gibi ülkeleri geçerek güneyden kuzeye uzanır. Yazarlara göre bulgular, dünyadaki buzulların çoğunun tahmin edilenden çok daha hızlı, hatta kasvetli iklimsel takvimden onlarca yıl önce eridiğini gösteriyor.

Dünya, en azından yaklaşık iki milyon yıldır sırasıyla 'buzullar' veya 'buzul çağları' ve 'buzullar arası' olarak adlandırılan soğuk ve sıcak dönemler arasında dönüşümlü olarak gidip geldi.

Buzul çağının sonunun yaklaşık 20.000 yıl önce zirveye ulaştığı ve ardından gezegenin şu anda Holosen döneminde olduğu belirtiliyor.

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