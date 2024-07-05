11 aylık Pera bebeğin düğün konvoyundan ateşlenen mermiyle ölümünde 5 tutuklama

Kaynak: DHA
11 aylık Pera bebeğin düğün konvoyundan ateşlenen mermiyle ölümünde 5 tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi, evlerinin tavanından sekip 11 aylık Pera Palabıyık'ın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili olayda, aralarında damat Doğan G.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Olay, pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti. Bebeğin başına gelen mermi sonucu ağır yaralanan Pera, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoyun tespiti ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu damat Doğan G. dahil olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, 4 günlük sürenin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T.G., S.B., M.B., Ö.Ç. ve damat Doğan G. tutuklandı.

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