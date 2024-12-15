Amatör maçta saha karıştı, polis ekipleri güçlükle ayırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kastamonu'da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçı sonunda futbolcular arasında çıkan ve sahaya giren taraftarların da dahil olduğu arbede kameraya yansıdı. Yaşanan kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup 13. hafta mücadelesinde Taşköprüspor ile Eflanispor arasında oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla bitti.

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Taşköprüspor İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın son anlarında Taşköprüspor kalecisi topla uzaklaşmak isterken baskı yapan Eflanispor oyuncusu Mikail Efe Kartal'a çarpan topun ağlara gitmesi sebebiyle karşılaşmanın sonunda Taşköprüspor ile Eflanispor futbolcuları arasında tartışma çıktı.

Taraftarların da dahil olması ile tartışma arbedeye dönüştü. Kavga araya giren polis ekipleri tarafından güçlükle ayrıldı. Güzergah güvenliği sağlanmasının ardından Eflanispor takımı ilçeden ayrıldı.

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