11 yaşındaki çocuk tüfekle kazara 16 yaşındaki kuzenini öldürdü

Edirne’de 11 yaşındaki çocuk anneannesinin evinde tüfek ile oyun oynarken fotoğraf çekilmek istediği sırada 16 yaşındaki kuzenin vurularak öldürdü.

11 yaşındaki çocuk tüfekle kazara 16 yaşındaki kuzenini öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Umurbey Mahallesi Taşköprü Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, 11 yaşındaki Y. D. anneannesinin evinde ellindeki tüfekle fotoğraf çekilmek isterken ellindeki silahın ateş etmesi sonucu 16 yaşındaki genç kuzeni Naz Gürateş’i vurarak öldürdü.

Silah seslerinin gelmesi ile çevredekilerin yardımıyla Özel bir hastaneye kaldırılan Naz Gürateş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay sonrası olay yerinden kaçan Y. D. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Naz Gürateş’in cenazesinin otopsisi yapılama üzere Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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