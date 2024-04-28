Kayserispor Süper Lig'de tutundu. Pendik karalar bağladı

Kaynak: AA
Kayserispor Süper Lig'de tutundu. Pendik karalar bağladı
Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor, İbrahim Üzülmez'in teknik direktörlüğünü yaptığı Pendikspor'u deplasmanda 2-1 yendi, düşme hattından uzaklaştı.

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Mondihome Kayserispor deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa Ndiaye altı pas önünde çok sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

45+2 dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Boa Morte kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

56. dakikada Kayserispor öne geçti. Kayserispor'un Pendikspor ceza yayı içinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Bourabia geçti. Bourabia'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Bu sonuçla Kayserispor, 6 maç sonra kazanarak puanını 40 yaptı ve düşme hattında uzaklaştı.

Pendikspor ise 30 puanla ateş hattında kaldı.

Siltaş Yapı Pendikspor: 1 - Mondihome Kayserispor: 2
Stat: Pendik
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç (Dk. 69 Eze), Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. Dk. 69 Diaby), Thiam, Umut Nayir (Dk. 84 Erencan Yardımcı)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 77 Attamah), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Shukurov, Bourabia, Boa Morte (Dk. 86 Ackah), Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon (Dk. 90+1 Baran Ali Gezek)
Goller: Dk. 7 Ndiaye (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 45+2 Boa Morte, Dk. 56 Bourabia (Mondihome Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Bourabia (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Shukurov, Dk. 86 Attamah (Mondihome Kayserispor), Dk. 80 Lusamba (Siltaş Yapı Pendikspor)

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