111 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İHA
111 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya merkezli Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda, emniyet güçleri 111 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, Diyarbakır’dan uyuşturucu madde getirecekleri belirlenen şahıslara yönelik Sakarya, Diyarbakır ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalar esnasında; el yapımı kil ürünleri içerisine gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 111 milyon TL olan 176 kilogram Skunk, 2 kilo 500 gram takoz esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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