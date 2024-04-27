Dudakta çıkan yaralarla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

HIV pozitif bireylerde ağız içinde mantar enfeksiyonlarının daha sık görüldüğü biliniyor.

Ağız mukozasında beyazlık ve özellikle gençlerde dudaklarda kırmızı beyaz yaralar, HIV enfeksiyonunun belirtileri arasında yer alabilmesi dikkat çekti.

Uzmanlar, ağız içinde iyileşmeyen yaralar konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, bu tür yaralara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

AIDS hastalarında diş eti sorunlarının yaygın olduğu ve neredeyse tüm AIDS hastalarında diş eti iltihabının (gingivitis) görüldüğü, bu sorunların ağrılı ve kanamalı olduğu ifade edildi.

Ağızda ağrısız mor kahverengi yaraların da HIV enfeksiyonunu işaret edebileceği, ağızda karnabahar benzeri yaralar oluşturan HPV virüsünün papillom virüsü olarak bilindiği, baş ve boyun bölgesinin vücuttaki damarların yoğun olduğu bir bölge olduğu ve bu bölgede oluşan kötü huylu yapıların lenf sistemi yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılabileceği belirtildi.

Prof. Dr. Zennure Takcı, dudak yaralarına iyi gelebilecek yöntemleri şu şekilde sıralandı:

• Dudakların nemlendirici veya vazelin gibi ürünlerle korunması, dudakların nemli kalmasını sağlayarak çatlama ve yaraların azalmasına yardımcı olabilir.

• Aloe vera, antienflamatuar ve yatıştırıcı özelliklere sahip olduğundan dudak yaralarının iyileşmesine katkıda bulunabilir. Ancak aloe veranın peeling etkisi olduğu ve alerjik yan etkilere karşı doktor kontrolünde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

• Karbonat, suyla karıştırılarak dudaklara masaj yapıldığında yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir.

• Avokado yağı, yağsız ve cilt tarafından kolay emilen bir yağ olduğundan dudaklardaki çatlakları ve yaraları iyileştirebilir.

• Hindistancevizi yağı, dudakları nemlendirmeye ve cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğundan çatlamış ve kurumuş dudaklara sürülmesi tedaviye katkı sağlayabilir.

• Bal, antimikrobiyal, antienflamatuar ve yara iyileştirici özelliklere sahip olduğundan dudakları nemlendirmeye yardımcı olur ve çatlamış dudakların enfeksiyondan korunmasına katkı verebilir.

• E vitamini, dudak dokusunu iyileştirebilir ve dudaklara parlaklık kazandırabilir. E vitamini içeren dudak kremleri, bu vitamini doğrudan uygulamanın yanı sıra kişide alerjik reaksiyon riskini azaltabilir.

Bu yöntemler dudak yaralarının iyileşmesine yardımcı olabilir; ancak yaralar uzun süre devam ederse veya şiddetlenirse, tedavi için uzman bir doktora başvurmak önemlidir.

İyileşmeyen Yaralar:

Ağızda 3 haftadan uzun süren ve kanayan yaralar varsa, bu durum dikkate alınmalı ve mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Kanser hastalığı, vücudun iyileşme sürecini engelleyebilir ve hücrelerin kontrolsüzce bölünmesine neden olabilir. Bu nedenle, bu tür yaralar kanserin bir işareti olabilir.

Anormal Durumlar Başka Hastalıkların Habercisi Olabilir:

Eğer ağzınız çok kuruyorsa, bu durum kullandığınız bir ilacın yan etkisi olabileceği gibi Sjögren sendromu gibi bir salgı bezi hastalığının belirtisi de olabilir.

Ağızdaki tükürük, dişleri temizler ve diş çürümesini önlediği bildirildi. Tükürük salgısının azalması, diş çürüğü riskini artırabilir.

Diş etlerinin normal rengi mercan pembesidir ve soluk görünümlü diş etleri, kansızlık (anemi) hastalığının bir göstergesi olabilir.

Dişlerde aşırı aşınma varsa, bu durum mide asidinin ağıza gelmesiyle ilişkili olabilir ve reflü veya bulimia hastalıklarını akla getirebilir.

Dudak Yarası Neden Olur?

Dudak yarası, susuzluk, vitamin eksikliği, sağlıksız beslenme, alerjik reaksiyonlar, rüzgar, soğuk ve sıcak hava gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Dudaklarda oluşan çatlaklar genellikle acılıdır ve çinko, demir, B vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. Mevsimsel faktörlerin yanı sıra dudaklara uygulanan kimyasallar da dudak yaralarına neden olabilir.

Dudaklar yeterince nemlendirilmediğinde ve iyi korunmadığında tahriş olabilir.

Dudak yarasının en yaygın nedenleri arasında bağışıklık sisteminin zayıflaması, burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes alma, alerjik problemler, sağlıksız beslenme, vitamin ve mineral eksikliği, kuru, soğuk ve sıcak hava etkisi, stres, halsizlik, yorgunluk ve dehidrasyon yer alır.

Dudakları sürekli olarak yalama, ısırma ve koparma da dudak yaralarına yol açabilir. Enfeksiyon nedeniyle oluşan dudak yaraları tedavi edilmediğinde ilerleyerek sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, günlük dudak bakımının yapılması ve bol sıvı tüketilmesi, dudak yaralarının önlenmesi açısından önemlidir.

Dudak Yarasına Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer?

Dudak yarasını tedavi etmek için uygulanabilecek yöntemler arasında nemlendirici veya vazelin sürmek, karbonat kullanarak dudaklara masaj yapmak, aloe vera uygulamak, avokado yağı ile yaraları yumuşatmak, hindistancevizi yağı kullanmak, bal ile dudakları nemlendirmek, limon ve limon suyundan yararlanmak, şeker kullanarak dudaklara peeling yapmak ve E vitamini almak yer alır.