Ali Erbaş’a yeni araba alındı. İşte yeni lüks makam aracı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Ali Erbaş’a yeni araba alındı. İşte yeni lüks makam aracı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı son Audi A6'yı Diyanet Vakfı'na iade ettiği ve yerine bir adet Audi A8 aldığı öğrenildi. "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" demişti, Diyanet İşleri Başkanı’nın korkusu geçmiş.

Vatandaş ekonomik sıkıntı içerisinde boğuşurken Diyanet’in lüks sevdasına bir yenisi daha eklendi.

BirGün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için yeni makam aracı satın alındı.

Diyanet kaynakları, daha önce kamuoyunda büyük tepki çeken Audi A6'nın iade edildiği ve yerine Audi A8 marka aracın alındığını doğruladı.

SADECE ALİ ERBAŞ İÇİN 6 MAKAM ARACI

Audi A8'in yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullanımına sunulan makam aracı sayısının da altıya ulaştığı öğrenildi.

Ali Erbaş’ın kullanması için tutulan araçların listesi şöyle:

İki adet Mercedes

Bir adet zırhlı Mercedes

Bir adet kırmızı TOGG

Bir adet Mercedes Vito

Bir adet Audi A8

KİRALANAN ARAÇ SAYISI BİLİNMİYOR

Audi A8'in yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcılarına Passat araçlarının tahsis edildiği bildirildi.

Ayrıca, Diyanet'te boşa çıkan bir adet Skoda Superb'in de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracını koruma ekibine eşlik etmek üzere tahsis edildiği kaydedildi.

2024 yılı bütçe gerekçesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın envantere kayıtlı 408 aracı bulunuyor.

Ancak, kiralananlar ve Diyanet Vakfı üzerinden satın alınarak başkanlığa tahsis edilen araçların sayısı bilinmiyor.

“KORKUMUZDAN YENİ ARABA ALAMIYORUZ”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tepkiler nedeniyle halen eski başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandığını belirterek "6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" demişti.

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ARAPÇA BİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ali Erbaş'ın son olarak biyografisinde iyi derecede Arapça bildiği yazmasına rağmen bir muhabirin Arapça sorduğu soruyu anlamaması ve Türkçeye çevirmesi tartışmalara neden olmuştu. Ayrıca Ali Erbaş'ın soruya Türkçe cevap vermesi de dikkat çekmişti.

Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde yaşadığı bu olay vatandaşın ağır eleştirilerine neden olmuştu.

DUAYI AVUCUNA YAZINCA KORUMA GÜLDÜ

Ayrıca yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın daha önce de Erdoğan ile katıldığı törende yapacağı duayı avuna yazdığı ortaya çıkmıştı.

Erdoğan ile sahneye çıkan Ali Erbaş, avucunun içinde yazan Arapça duayı okurken arkasında duran ve bunu gören korumanın gülmekten kendini alamadığı ve sahneden ayrıldığı kameralara yansımıştı.

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