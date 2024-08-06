114 yıllık dev şirket iflas etti. 80 şubesi bulunuyordu

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
114 yıllık dev şirket iflas etti. 80 şubesi bulunuyordu

Almanya'da stüdyo portre fotoğrafçılığı konusunda uzmanlaşmış Studioline Group iflas başvurusunda bulundu. Studioline Group 80 stüdyosunu tek tek kapatmaya başladı. 500 çalışanın kaderi önümüzdeki ay belli olacak.

Ekonomik kriz dev şirketleri bile iflasa sürüklemeye devam ediyor. Almanya'da 1910 yılında Kiel'de kurulan ve geçen yıl pazarın en büyük oyuncusu Probild-Studio/Mein Fotostudio Group'u satın alan Studioline Group iflas başvurusunda bulundu.

Mahkeme, avukat Reinhold Schmid-Sperber'in geçici iflas yöneticisi olarak atanmasını onayladı. Dev şirketin mali zorluklara rağmen, ticari faaliyetler devam edeceği açıklandı.

500 çalışanın maaşları iflas yardımları yoluyla Eylül ayı sonuna kadar güvence altına alındı. Şirketi iflasa götüren nedenler arasında enflasyon nedeniyle tüketici güveninin azalması, alışveriş merkezlerindeki müşteri trafiğinin düşmesi ve endekse bağlı kiraların yükselmesi gösteriliyor.

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