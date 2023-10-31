12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Plana göre, dönem sonunda kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedefleniyor.

Planın Hedefleri

Plan, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak için bir dizi hedef belirledi. Bunlar arasında:

Yıllık ortalama yüzde 5 büyüme oranı

Kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara çıkması

5 milyon ilave istihdam yaratılması

İşsizlik oranının yüzde 7,5’e düşürülmesi

İhracatın 375,4 milyar dolara, ithalatın ise 481,4 milyar dolara ulaşması

Planın Görüşmeleri

Planın TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında, muhalefet partileri Plan’ın Cumhurbaşkanlığına iade edilmesini istedi. Bu amaçla 29 önerge verildi. Ancak önergelerden 8’i geri çekildi, kalanları ise reddedildi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Plan AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

Cevdet Yılmaz’dan Teşekkür Konuşması

Plan’ın kabul edilmesinin ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan’ın Türkiye’nin uzun vadeli yol haritası olduğunu söyledi. Yılmaz, Plan’a katkı sunan tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Yılmaz, “Dünyanın yeni sınamalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda kızıl elmamız, milletimizin asırlık hayallerinin ifadesi olan Türkiye Yüzyılı’dır. 2053 vizyonu çerçevesinde tasarlanan 12. Kalkınma Planımız, Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılında ileriye dönük karar alma süreçlerimizde yol gösterici temel dokümanımız olacaktır.” dedi.