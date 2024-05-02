Ankara’da otomobil binanın 3’üncü katına çarptı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen sürücü, 899 Caddesi üzerinde bulunan ‘Level50’ isimli binanın otoparkına girdi.

Otoparkta bulunan demirleri kıran araç, 902 Sokak'ta bulunan 4 numaralı Duru apartmanın 3’üncü katına çarptı.

Daha sonrasında ise binanın duvarını kıran otomobil bahçeye düştü.

Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şansa eseri kırılan duvarın olduğu odada kimsenin olmaması sebebiyle yaralanan can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, binada da maddi hasar oluştu.