140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobildeki futbolcu öldü

Kaynak: DHA / İHA
140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobildeki futbolcu öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 140 kilometre hızla 8 metrelik istinat duvarı üzerinden yeşil alana düşen otomobilde yaralanan Darıcaspor U-18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1493/2 sokakta seyir halinde olan Enes Talha Topçu idaresindeki araç, yoldaki su birikintisi sebebiyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı.

Çarpışmanın ardından ise otomobil, yaklaşım 8 metrelik istinat duvarının üzerinden yeşil alana uçtu.

Kazada sürücü Topçu’nun yanı sıra araçta bulunan Emir Albayrak, Bayram Gaymaz, İbrahim Gürbüz ve Yunus Emre Savaş yaralandı.

Kazada yaralanan ve Darıcaspor U-18 takımında futbolcu olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Yunus Emre Savaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan EDS kameralarından hız sınırı 50 kilometre olan sokakta otomobilin 140 kilometre hız yaptığı tespit edildi.

140-kilometre-hizla-istinat-duvarindan-d-47963-1.jpg

140-kilometre-hizla-istinat-duvarindan-d-47963-2.jpg

140-kilometre-hizla-istinat-duvarindan-d-47963-3.jpg

140-kilometre-hizla-istinat-duvarindan-d-47963-4.jpg

140-kilometre-hizla-istinat-duvarindan-d-47963-5.jpg

140-kilometre-hizla-istinat-duvarindan-d-47963.jpg

Son Haberler
Zonguldak’ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi Yaşam
Zonguldak’ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi
Endonezya’da yanardağ felaketi: 12 bin kişi tahliye edildi Dünya
Endonezya’da yanardağ felaketi: 12 bin kişi tahliye edildi
Ankara’da otomobil binanın 3’üncü katına çarptı Yaşam
Ankara’da otomobil binanın 3’üncü katına çarptı
Şahan Gökbakar'dan Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatına tepki: Hey yavrum hey... Gündem
Şahan Gökbakar'dan Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatına tepki: Hey yavrum hey...
Konya’da midibüsle panelvan çarpıştı: 24 yaralı Yaşam
Konya’da midibüsle panelvan çarpıştı: 24 yaralı
1 Mayıs’ta acı haber: Vinç koptu İşçiler yere çakıldı Yaşam
1 Mayıs’ta acı haber: Vinç koptu İşçiler yere çakıldı