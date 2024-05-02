140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobildeki futbolcu öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1493/2 sokakta seyir halinde olan Enes Talha Topçu idaresindeki araç, yoldaki su birikintisi sebebiyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı.

Çarpışmanın ardından ise otomobil, yaklaşım 8 metrelik istinat duvarının üzerinden yeşil alana uçtu.

Kazada sürücü Topçu’nun yanı sıra araçta bulunan Emir Albayrak, Bayram Gaymaz, İbrahim Gürbüz ve Yunus Emre Savaş yaralandı.

Kazada yaralanan ve Darıcaspor U-18 takımında futbolcu olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Yunus Emre Savaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan EDS kameralarından hız sınırı 50 kilometre olan sokakta otomobilin 140 kilometre hız yaptığı tespit edildi.