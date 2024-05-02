Şahan Gökbakar'dan Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatına tepki: Hey yavrum hey...

Kaynak: Haber Merkezi
Şahan Gökbakar'dan Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatına tepki: Hey yavrum hey...
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Bozdoğan Kemeri'nin önündeki polis barikatı görüntüsüne tepki gösterdi.

Taksim Meydanı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyenlere bir kez daha kapatıldı.

Meydana çıkan yollar kapatıldı, Saraçhane'ye giden yolların büyük kısmı ise polis ablukasına alındı.

Unkapanı Caddesi üzerinde bulunan Bozdoğan Kemeri de polis ve TOMA barikatıyla işçilere kapatıldı.

ŞAHAN GÖKBAKAR: BU ÇABA KEŞKE KAÇAKLARI ÜLKEMİZE SOKMAMAK İÇİN GÖSTERİLSE

Bozdoğan Kemeri'nin önünde oluşan görüntü dün yaşananları anlatan simgesel fotoğraflardan biri oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu görüntüye tepki gösterdi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hey yavrum hey... Barikata bak. Saraçhane geçilmez! Kendi vatandaşımızı Taksim'e sokmamak için gösterilen bu çaba, keşke ne idüğü belirsiz kaçakları ülkemize sokmamak için gösterilse değil mi?!" ifadelerini kullandı.

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