12 milyon TL’lik yatırım yaptı mevzuat engeline takıldı. CHP’li Gürer: Mağduriyetler acilen giderilmeli

Niğde’de 12 milyon TL bütçe ile güneş enerjisi panelin kuran Ergun Dane isimli yatırımcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e, yeni düzenlemenin neden olduğu olumsuzluklarla ilgili bilgi aktardı.

ÜCRETSİZ ELEKTRİĞİ GERİYE DÖNÜK İSTİYORLAR

6 milyon TL’si kredi olmak üzere toplam 12 milyon TL harcayarak güneş enerjisi paneli sistemini kurduğunu anlatan Ergün Dane, “Biz elektrik enerjisi üretir duruma geldikten sonra bu alanla ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata getirdiler. Yeni düzenlemeye göre, güneş enerjisi panelleriyle üretilen elektrik enerjisinin kullanım sonrası fazla kısmı ücretsiz olarak, havuza aktarılacak. Ancak biz bu sistemi kurarken böyle bir düzenleme yoktu. Bu düzenleme biz sistemi kurduktan sonra getirildi ve geriye dönük olarak üretilen elektrik enerjisinin belli bir bölümünün ücretsiz olarak havuza aktarılması istiyor. Bu durum bizi büyük ölçüde mağdur edecek gibi görünüyor” dedi.

HAYVANLARINI SATIP KREDİ TAKSİTLERİNİ ÖDÜYOR

Konuyla ilgili olarak yargıya başvurduklarını ve açtıkları davanın sonucunu beklediklerini söyleyen Ergün Dane, “Ben ayda 150 bin lira kredi taksiti ödüyorum. Taksitleri de hayvanları satarak ödemek zorunda kalıyorum. Bu düzenleme değiştirilmez ise çok büyük mağduriyet yaşayacağız” diye konuştu.

RESMEN ÜRETİMİZE ÇÖKTÜLER

Yaşadığı mağduriyeti ‘Resmen ürettiğimize çöktüler’ diye özetleyen Ergün Dane, “3 bin 500 metrekare alan üzerinde kurduğumuz güneş enerjisi paneli elektrik üretiyoruz. Devlet Panel yapın, enerji üretim satın diyor iken bu düzenleme ile ürettiğimiz enerjinin bir kısmının ücretsiz olarak verecek olmamız bizi büyük sıkıntıya sokuyor” ifadelerini kullandı.

ANLAMSIZ BİR UYGULAMA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Yatırımcıların güneş enerjisiyle elektrik üretimini özendirecek uygulamaların hayata geçirilmesi beklenirken, yatırım yapmış insanları mağdur edecek düzenlemelerin uygulamaya konulması yatırımcıyı yatırımdan soğutuyor. Üreticiden ücretsiz alınan enerji sisteme dahil edildikten sonra bu işten kim gelir sağlıyor. Ücretsiz olarak mı alınan enerji sistemde değer buluyor yoksa yatırımcı üretici enerji sistemde dağıtıcı firmalara artı gelir olarak mı veriliyor ? Bu yatırımcı fazla üretimi sisteme bedelsiz verdiğinde bedelsiz mi dağıtım yapılıyor yoksa dağıtıcı enerji firmalarına kazanç mı oluyor? Bu konularda bilinmeyen” diye konuştu .

YENİ DÜZENLEME ŞART

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, düzenlenenin tekrar değerlendirilerek, yatırımcıların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve üretici fazla enerji tarım için uygun fiyatlar ile komşu üreticiye vermesi sağlanması gerektiğini ifade etti.