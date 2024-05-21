Düzce’de uyuşturucu taciri tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

F.T. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin uyuşturucu madde satışını gerçekleştirdiği belirlenen ikamette ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde 4 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

F.T. isimli şüpheli şahıs Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.