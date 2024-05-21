Selin'i diri diri gömdüler. Mesut kafasını duvarlara vurdu. Arka Sokaklar 676. bölüm 2. fragmanı

Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi değerli oyuncuların başrolünde olduğu, polisiye severlerin vazgeçilmezi "Arka Sokaklar" dizisinin 676. bölümünün ikinci fragmanı izleyiciyle buluştu.

Peki, yeni bölümde bizleri neler bekliyor?

Kanal D'nin sevilen ve uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar", her hafta farklı sürprizlerle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 676. bölümün ikinci fragmanı ise merak uyandıran sahneleriyle dikkat çekiyor.

676. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut, Selin'i kurtarmak için örgüt üyelerini sorgularken, ekip Selin'e ulaşmaya çalıştıkça karşılarına beklenmedik engeller çıkar.

Ekip, örgüt evinde bir operasyon düzenlerken meydana gelen bomba patlamasıyla ölümle burun buruna gelir. Selin'e ulaşamayan Mesut'un sabrı taşar. Acaba Selin'e ne oldu?

Selin'i gerçekten diri diri toprağa verdiler mi?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi "Arka Sokaklar", yeni bölümüyle 24 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak!