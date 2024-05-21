Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük Kanyon Köprü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 78 ABD 835 plakalı otomobil, S.P. idaresindeki 78 SA 645 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan Ü.K. ve N.P. yaralanırken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldı.

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