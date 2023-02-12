12 Şubat Pazar TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 12 Şubat Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Şubat Pazar hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Şubat Pazar bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Hafta sonunda merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

12 ŞUBAT PAZAR HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?

12 Şubat Pazar FOX TV Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat - Canlı

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi - Canlı

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber – Canlı

12 Şubat Pazar TRT 1 Yayın Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 TRT Ana Haber

21:30 TRT Haber Ortak Yayını

12 Şubat Pazar ATV Yayın Akışı

07:00 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın I Pazar

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Deprem Özel Ortak Yayın I Pazar

12 Şubat Pazar TV 8 Yayın Akışı

07:00 Deprem Özel I TV 8 - NTV Ortak Yayını

12 Şubat Pazar Kanal D Yayın Akışı

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah - Canlı

10:00 Son Durum - Canlı

13:00 6 Şubat Depremi - Canlı

14:00 Deprem Özel - Canlı

18:00 En Büyük Afet - Canlı

19:00 Kanal D Ana Haber - Canlı

20:00 Ne Oluyor? - Canlı

01:00 Deprem Bölgesinde Gece – Canlı

12 Şubat Pazar Star TV Yayın Akışı

07:00 NTV - STAR TV Ortak Yayın

19:00 STAR Haber

20:00 NTV - STAR TV Ortak Yayın