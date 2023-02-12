12 Şubat Pazar TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 12 Şubat Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 12 Şubat Pazar hafta sonuna doğru televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 12 Şubat Pazar bugün TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Hafta sonunda merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programlarına devam ediyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
12 ŞUBAT PAZAR HANGİ KANALDA DEPREM ÖZEL YAYINI VAR?
12 Şubat Pazar FOX TV Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat - Canlı
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi - Canlı
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber – Canlı
12 Şubat Pazar TRT 1 Yayın Akışı
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
20:00 TRT Ana Haber
21:30 TRT Haber Ortak Yayını
12 Şubat Pazar ATV Yayın Akışı
07:00 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın I Pazar
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel Ortak Yayın I Pazar
12 Şubat Pazar TV 8 Yayın Akışı
07:00 Deprem Özel I TV 8 - NTV Ortak Yayını
12 Şubat Pazar Kanal D Yayın Akışı
07:00 Deprem Bölgesinde Sabah - Canlı
10:00 Son Durum - Canlı
13:00 6 Şubat Depremi - Canlı
14:00 Deprem Özel - Canlı
18:00 En Büyük Afet - Canlı
19:00 Kanal D Ana Haber - Canlı
20:00 Ne Oluyor? - Canlı
01:00 Deprem Bölgesinde Gece – Canlı
12 Şubat Pazar Star TV Yayın Akışı
07:00 NTV - STAR TV Ortak Yayın
19:00 STAR Haber
20:00 NTV - STAR TV Ortak Yayın