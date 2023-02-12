Meteoroloji deprem bölgelerindeki hava durumu raporunu paylaştı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkıma yol açtığı 10 kentte, yurttaşlar soğuk hava ile de mücadele ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgeye ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, bugün bölgede sıcaklıklar eksi 9 ile 14 derece arasında değişecek, parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Soğuk havanın etkisini sürdüreceği aktarılırken, büyük yıkımın yaşandığı şehirlerde hava durumu şu şekilde:

Kahramanmaraş -2/8

*Malatya -9/-1

*Adıyaman -3/7

*Gaziantep -3/8

*Adana 2/14

*Osmaniye 0/13

*Hatay 1/12

*Kilis 0/9

*Şanlıurfa 0/9

*Diyarbakır -5/7

İŞTE DEPREM BÖLGESİNDEN FOTOĞRAFLAR