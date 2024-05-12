Bu işlemi yapmayan tedavi olamayacak. Hastanelerde yeni randevu sistemi yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda duyurduğu onaylı randevu dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

ONAYLI RANDEVU DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni dönemde, hasta randevu aldığı tarihinden bir gün önce MHRS uygulamasına giriş yaparak randevuya geleceğini onaylayacak ya da gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 9 Mayıs Perşembe Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nda açıkladığı onaylı randevu sistemi yarın kullanıma açılacak.

“ONAYLI RANDEVU SİSTEMİNDEN 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER VE KANSER HASTALARI MUAF TUTULACAK”

Yeni düzenleme ile birlikte randevu alan hastalar, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar MHRS uygulaması üzerinden ya da ALO 182 çağrı merkezini arayarak randevu saatini onaylayacak veya gelmeyeceğini belirtecek. Onaylı randevu sisteminden 65 yaş üstü kişiler ve kanser hastaları muaf tutulacak.

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

Onaylı randevu sistemindeki amaç hastaların aldıkları doktor randevularını iptal etmesinden sonra boş kalan kapasitenin, randevu bekleyen hastalar tarafından kullanılmasını sağlamak.

RANDEVU İÇİN NASIL ONAY VERİLECEK?

Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini belirtmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ONAY VERİLEN RANDEVU İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?

Alınmış olan randevular bir gün önce, saat 20.00'e kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla hastalar tarafından iptal edilebilecek.