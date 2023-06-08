12 Yaşındaki çocuk bahçe demirine saplandı. Hastaneye korkuluklar içindeyken gönderildi

Malezya'nın Selangor kentinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk, bahçe demir korkuluklarının üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybederek metal direğe saplandı. Çocuk 20 dakika boyunca acı içinde kaldı. Sağlık ekipleri çocuğu metal direkle birlikte hastaneye götürdü.

12 Yaşındaki çocuk bahçe demirine saplandı. Hastaneye korkuluklar içindeyken gönderildi

Malezya'nın Selangor kentinde korkunç bir kaza yaşandı. 12 yaşındaki bir çocuk, bahçe demir korkuluklarının üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybederek metal direğe saplandı. Çocuğun acı çığlıklarını duyan komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

TV100'den Hilal Nur Çiftçi'nin Must Share News sitesinden derlediği habere göre, Selangor İtfaiye ve Kurtarma Departmanı sözcüsü Wan Md Razali Wan Ismail, çocuğun 15 cm içine yerleştirilmiş direği çitin geri kalanından kesmek zorunda kaldıklarını ve metal hala içerideyken çocuğu hastaneye gönderdiklerini açıkladı. Sözcü, çocuğun sık sık çitin üzerinde oynarken görüldüğünü de belirtti.

Çocuğun annesinin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Çocuğun sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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