Kenya’da can kaybı 228’e yükseldi

Kenya İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Mart ayından bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 228'e yükseldi.

Açıklamada, alçak bölgelerde, nehir kıyısındaki alanlarda ve yerleşim alanlarında sel riskinin yüksek olduğu vurgulanırken, dik yamaçlar ile vadilerde ise heyelan riskine dikkat çekildi.

Bakanlık, olumsuz hava şartları nedeniyle 164 kişinin yaralandığını ve 212 bin 630 kişinin de yerinden edildiğini belirtti.

Bu durum, Kenya'nın sel felaketiyle mücadelesindeki ciddiyeti gözler önüne seriyor.