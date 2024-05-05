Vezirköprü’de büyük heyecan

Kaynak: DHA
Vezirköprü’de büyük heyecan
Off-Road'un kalbi bu kez Samsun'da atacak.

Türkiye Off-Road Şampiyonası, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 10-12 Mayıs tarihleri arasında start alacak.

Vezirköprü’de 14'üncü kez düzenlenecek olan ve toplamda 7 etaptan oluşan şampiyonayı çok sayıda sporsever izleyecek. Şampiyona için ilçede düzenlenen off-road yarışlarından kesitlerin yer aldığı tanıtım filmi Samsun Valiliği tarafından hazırlandı.

Şampiyonanın diğer ayakları; 28-30 Haziran’da Ankara Kızılcahamam, 26-28 Temmuz’da Giresun Şebinkarahisar, 20-22 Eylül’de Denizli Merkezefendi, 18-20 Ekim’de Trabzon Akçaabat, 15-17 Kasım’da Sakarya merkez ve 6-8 Aralık’ta Kahramanmaraş merkezde yapılacak.



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