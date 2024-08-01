12 yaşındaki Eymen ve kuzenlerinin kahramanlığı

Orman yangınında 12 yaşındaki Eymen’in ve kuzenlerinin gösterdiği özverili çaba büyük takdir topladı. Ağaçlar ve büyüklerinin mezarlarının zarar görmemesi için kuzenlerini yanına alan Eymen, bidonlarla alevlere müdahale etti. Çocukların bu duyarlı hareketi, hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele ile söndürülen yangında dikkat çekti.

Yangın sırasında çocuklar, “Burada büyüklerimiz yatıyor. Hem ağaçlar hem mezarlar zarar görmesin diye ekiplere yardımcı olmaya çalışıyoruz” diyerek yardım etme sebeplerini açıkladı.