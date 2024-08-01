12 yaşındaki Eymen ve kuzenlerinin kahramanlığı

Düzenleme: Kaynak: İHA
12 yaşındaki Eymen ve kuzenlerinin kahramanlığı

12 yaşındaki Eymen, orman yangınında ağaçların ve büyüklerinin mezarlarının zarar görmemesi için kuzenleriyle birlikte bidonlarla alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın ekiplerine yardımcı olan çocukların bu hareketi büyük takdir topladı.

Orman yangınında 12 yaşındaki Eymen’in ve kuzenlerinin gösterdiği özverili çaba büyük takdir topladı. Ağaçlar ve büyüklerinin mezarlarının zarar görmemesi için kuzenlerini yanına alan Eymen, bidonlarla alevlere müdahale etti. Çocukların bu duyarlı hareketi, hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele ile söndürülen yangında dikkat çekti.

Yangın sırasında çocuklar, “Burada büyüklerimiz yatıyor. Hem ağaçlar hem mezarlar zarar görmesin diye ekiplere yardımcı olmaya çalışıyoruz” diyerek yardım etme sebeplerini açıkladı.

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