12 yıl önce diktiği kaktüs boyunu geçti

Denizli’nin Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi’nde oturan Gürses on iki yıl önce bahçesinde diktiği kaktüsün iki metreyi geçtiğini görünce hayret etti. Küçük bir dal olarak diktiği kaktüsün devasa boyuta gelmesini hayret ettiğini dile getiren Ahmet Gürses “Adeta kovboy filmlerinde gördüğümüz kaktüsler gibi oldu. İncire benzeyen meyvesi de var.

Çiçekler açtıktan sonra meyvesi oluyor. Yemesi de çok güzel. Sürekli güneş gören küçük bahçemde sıcaklık çok yüksek olduğu için bu kadar büyüdüğünü tahmin ediyorum. Hiçbir bakımda gerektirmiyor. Az bir sulama yapıyorum. Ayrıca bahçemde saksılarda domates, biber ve çiçek yetiştiriyorum. Çocuklarım ve mahalledeki çocuklar ilgi gösteriyorlar. Onlar domatesin ve biberin marketlerde yetiştiğini sanıyorlar. Onlara bitkileri tanıtıyor, tarımın ülkemiz için önemini anlatıyorum” dedi.