12 yıldır şampuan kullanmadığını itiraf etti

Kaynak: Haber Merkezi
12 yıldır şampuan kullanmadığını itiraf etti
Bir sosyal medya kullanıcısı, 12 senedir saçlarını şampuanlamadığını söyleyerek izleyenleri şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, saçlarını 12 yıldır şampuanlamadığını itiraf ederek izleyenleri şaşırttı. Plastik kaplı şampuanları kullanmayı yıllar önce bıraktığını ve duş alırken saçlarını sadece suyla temizlediğini belirten kadın, bu alışılmadık yöntemin saçlarına ve cildine fayda sağladığını söyledi.

Market raflarında bulunan şampuanların kimyasal içeriklerinden kaçınarak doğal bir bakım yöntemi tercih ettiğini dile getiren kadın, egzama gibi cilt problemlerinden de bu şekilde kurtulduğunu ifade etti. Kadının bu alışılmadık yöntemi, sosyal medyada ilgi çekti ve birçok kişi tarafından paylaşılarak tartışma konusu oldu.

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