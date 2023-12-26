120 saniyede 12 milyon liralık soygun. Kuyumcunun kapısını açma yöntemleri polisi şoke etti

Kaynak: İHA
120 saniyede 12 milyon liralık soygun. Kuyumcunun kapısını açma yöntemleri polisi şoke etti
İstanbul Büyükçekmece’de bir kuyumcuya giren hırsızlar yaklaşık 12 milyon liralık altın çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların kuyumcunun kapısını açma yöntemleri polisi şoke etti.

Yüzleri maskeli 4 hırsız, arabayla geldikleri kuyumcu dükkanının kepengini kumanda ile rahat bir şekilde açıp içeriye girdi. Kepenkleri açtıktan sonra dükkanın kapısının kilidini de kıran şüpheliler 2 dakika içerisinde yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı. Kaçarken mahalle bekçilerine yakalanan hırsızlar, ateş edilmesine rağmen kayıplara karıştı. Polisin olaya karışanları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların dükkana arabayla yaklaştığı sırada uzaktan kumandayla kepengi açmaları görülürken şüphelilerin içeriye girip altınları çaldığı anlar kaydedildi.

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"YAKLAŞIK 2 DAKİKADA SOYUYORLAR"

Yaşanan anları anlatan dükkan sahibi, İlhan Üren, “Kuyumculuk olarak bütün önlemlerimiz vardı. Yalnız uzaktan kumanda firmaların verdikleri garanti ‘kopyalanamaz’ garantisi veriyorlar. Biz bu kepenkleri yaptırırken firmalar bize satıyorlar. Onu kopyaladılar. Bu ilk defa olan bir şeymiş sanırım. Kumandayı kopyalayıp arabadan inmeden açıyorlar.

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Açılamaz kepenk. İç kapıyı açamayıp kırıyorlar. Yaklaşık 2 dakikada soyuyorlar. Tezgahlardaki 30 tablayı çalıyorlar. Çuvallara dolduruyorlar. Bekçiler görmüşler sanırım. Kameralarda ses duyuluyor. Ateş etmeler başlıyor. Silah sesleri duyuluyor. Kaçıyorlar. Buradan Avcılar’a doğru kaçıyorlar” dedi.

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