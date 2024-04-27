İktidar basını kritik toplantıyı yazdı! İşte AKP’nin seçimden sonra ilk el atacağı mesele

AKP, seçim sonrası analizleri yapmak ve yeni yol haritasını belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında toplanan son strateji heyeti, seçim sonuçlarını detaylı olarak ele aldı.

Toplantıda, yasama ve yürütme ile birlikte parti içinde yapılacak reform çalışması üzerine beyin fırtınası yapıldı. Adalet, ekonomi, Külliye-Meclis parti ilişkileri, medya ve sosyal medya ilişkilerinde reform yapılması öne çıktı. Yeni yol haritasında reformun vurgusu yapıldı.

YENİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

AKP, yeni iletişim stratejisini belirliyor. Heyet üyeleri, seçim sonrası iletişimin kötü yönetildiği yönünde özellikle bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ciddi sorun oluşturduğu kanaatine vardıklarını iletti.

MUHALEFETTEN DESTEK İSTENECEK

Dezenformasyonla mücadele ön planda tutulacak. Bu bağlamda, muhalefetin de desteği alınarak, hakarete ve yalan habere dönük bir düzenleme yapılması teklif edildi.

DİĞER PARTİLERLE NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK

Gündemdeki yeni anayasa konusu da değerlendirildi ve parti meclis grubunun nasıl bir çalışma yürüteceği konuşuldu. Hangi siyasi parti temsilcileriyle ve ne zaman görüşüleceği ise henüz kararlaştırılmadı.