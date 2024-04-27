İktidar basını kritik toplantıyı yazdı! İşte AKP’nin seçimden sonra ilk el atacağı mesele

Kaynak: Sabah
İktidar basını kritik toplantıyı yazdı! İşte AKP’nin seçimden sonra ilk el atacağı mesele
31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin gerisini düşen ve birçok şehirde belediyeleri kaybeden AKP’nin kurmayları kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İktidarın medyadaki ‘amiral gemisi’ olarak bilinen Sabah toplantıda neler konuşulduğunu yazdı.

AKP, seçim sonrası analizleri yapmak ve yeni yol haritasını belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında toplanan son strateji heyeti, seçim sonuçlarını detaylı olarak ele aldı.

Toplantıda, yasama ve yürütme ile birlikte parti içinde yapılacak reform çalışması üzerine beyin fırtınası yapıldı. Adalet, ekonomi, Külliye-Meclis parti ilişkileri, medya ve sosyal medya ilişkilerinde reform yapılması öne çıktı. Yeni yol haritasında reformun vurgusu yapıldı.

YENİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

AKP, yeni iletişim stratejisini belirliyor. Heyet üyeleri, seçim sonrası iletişimin kötü yönetildiği yönünde özellikle bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ciddi sorun oluşturduğu kanaatine vardıklarını iletti.

MUHALEFETTEN DESTEK İSTENECEK

Dezenformasyonla mücadele ön planda tutulacak. Bu bağlamda, muhalefetin de desteği alınarak, hakarete ve yalan habere dönük bir düzenleme yapılması teklif edildi.

DİĞER PARTİLERLE NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK

Gündemdeki yeni anayasa konusu da değerlendirildi ve parti meclis grubunun nasıl bir çalışma yürüteceği konuşuldu. Hangi siyasi parti temsilcileriyle ve ne zaman görüşüleceği ise henüz kararlaştırılmadı.

İlgili Haberler
IŞİD’in İstanbul’daki okulunun altından tanıdık bir isim çıktı
Araba almayı düşününler yandı! Taşıt kredisinde faizler son 22 yılın zirvesinde
Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor mu? Ancoletti’den maç sonunda bomba açıklamalar
Son Haberler
Jandarmadan JASAT Mercek-6 operasyonu Gündem
Jandarmadan JASAT Mercek-6 operasyonu
Tolga Akalın’a bomba teklif! Hem Dervişoğlu’ndan hem Aydın’dan son dakika hamlesi Gündem
Tolga Akalın’a bomba teklif! Hem Dervişoğlu’ndan hem Aydın’dan son dakika hamlesi
Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı Yerel Haberler
Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı
ABD’li banka devi iflas etti. Tüm şubeleri o bankaya devredildi Dünya
ABD’li banka devi iflas etti. Tüm şubeleri o bankaya devredildi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 27 Nisan 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 27 Nisan 2024. Bugünkü maçlar
Silahını temizlerken kazara kendini vurdu Gündem
Silahını temizlerken kazara kendini vurdu
Bu da otoban çetesi. Geceleri bu tuzağa dikkat. Görüntüler Mersin'den Gündem
Bu da otoban çetesi. Geceleri bu tuzağa dikkat. Görüntüler Mersin'den