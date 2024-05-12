13 aracın lastiklerini bıçakla patlatmıştı. Yakalandı

Kaynak: AA
13 aracın lastiklerini bıçakla patlatmıştı. Yakalandı
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan park halindeki 13 aracın lastiklerini bıçakla patlatan şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda park halindeki 13 aracın lastiklerini bıçakla patlatan bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki bir sokakta çok sayıda aracın lastiklerinin patlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 11 Mayıs’ta saat 02.30 sıralarında bir şüphelinin cebinden çıkardığı kesici aletle park halindeki 13 aracın lastiklerini patlatarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Kimliği tespit edilen E.A. (19) Hüseyinağa Mahallesi’ndeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Hakkında “mala zarar verme” suçundan işlem başlatılan şüpheli E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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