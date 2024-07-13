13 bin dolarlık başörtüsü davası

Kaynak: AA
13 bin dolarlık başörtüsü davası

Quebec İnsan Hakları Komisyonu, Kanada'da bir karate dersinde başörtüsü takan 12 yaşındaki bir kızın atılmasıyla ilgili olarak 13 bin dolarlık bir dava açtı.

CTV News'un bildirdiğine göre, komisyonun dava dosyasında, kızın ailesinin haksız muamele gördüklerini ve dışlanma hissi yaşadıklarını belirtildi; bu durumun kız üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe duydukları ifade edildi. Komisyon, adaletsizlik nedeniyle kız ve ailesi adına 13 bin dolar tazminat talep etti.

Olay, Karate Auto Defense Lamarre'de çalışan bir öğretmenin, kızın başörtüsünü çıkarmadığı sürece derse katılamayacağını söylemesiyle başlamıştı. Öğretmen, herkesin aynı üniformayı giymesi gerektiğini ve bu nedenle kızın başörtüsünü çıkarmasını istediğini savunmuştu. Ancak Kanada Karate Federasyonu Karate Canada, başörtüsünün bu spor dalında yasak olmadığını vurgulayarak, bir turnuvadaki başörtülü bir sporcunun fotoğrafını paylaşmıştı.

Karate federasyonunun açıklamasında, "Dünya Karate Federasyonu'nun başörtüsünü müsabakalarda kullanılabilir olarak onayladığı" belirtilmişti.

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