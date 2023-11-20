13 yaşında çocuğun "Ne olmasını istersin?" sorusuna verdiği cevap: "Fetöcüler olmasın, Suriyeliler gitsin, mükemmel ekonomi"

13 yaşındaki çocuğun "Ne olmasını istersin?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu:
"Fetöcü olmasın, Suriyeliler gitsin, mükemmel ekonomi..."
Siz 13 yaşında neler istiyordunuz?
13 yaşındaki çocuğun "Ne olmasını istersin?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu:"Fetöcü olmasın, Suriyeliler gitsin, mükemmel ekonomi..."Siz 13 yaşında neler istiyordunuz?
13 yaşındaki çocuğun "Ne olmasını istersin?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu:
"Fetöcü olmasın, Suriyeliler gitsin, mükemmel ekonomi..."
Siz 13 yaşında neler istiyordunuz?