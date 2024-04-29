Son dakika... CHP'den 1 Mayıs'ta Taksim çağrısı

Tüm dünyada İşçi ve Emekçi Bayramı olarak adlandırılan 1 Mayıs Kutlamaları, 2013 yılından beri Taksim Meydanı'nda kutlanması güvenlik gerekçesiyle yasak. Her yıl güvenlik güçleri ile 1 Mayıs kutlamalarına katılan vatandaşların karşı karşıya geldiği Taksim'e ilişkin sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve devlet görevleri ardı ardına açıklamalarda bulunuyor.

1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağını belirsizliğini korurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sene de Taksim'de kutlamalara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da şu ifadeleri kullandı:

"Emek bizim inancımızda kültürümüzde müstesna bir öneme sahiptir. İşçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik. Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır ancak burada çok önemli bir hassasiyet var o da yürüyüşlerin toplumumuzun huzurunu kamu düzenini aksatmamasıdır. Anayasamızın 34. maddesi de işte bu hassasiyetlere ver vermiştir. 1 Mayıs nedeniyle şimdiye de 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapıldı bunların tamamına izin vermiştir. İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir.

Bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için başvuru yaptılar. Kendilerin bu taleplerine izin verilmeyeceği bildirildi. Terör örgütleri de Taksim Meydanı'na gelin çağrısı yapıyorlar. Burada çok açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Taksim Meydanı ve çevresi toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir."

DİSK’TEN BAKAN YERLİKAYA'YA YANIT

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına cevap verdi. AYM kararının hatırlatıldığı açıklamada, “‘Kendisini o kültürün parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı’nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyu aktarmak için orada bulunma hakkı vardır!’ Bir elimizde karanfillerimiz, bir elimizde alttaki karar metni ile 1 Mayıs’ta Taksim’e” denildi.

CHP'DEN 1 MAYIS'TA TAKSİM ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya'nın 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlanmayacağı yönünde açıklamada bulunmasının ardından sosyal medya hesabından 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na yürüme çağrısında bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da Saraçhane'den Taksim Meydanı'na yürüyeceklerini açıkladı.

Çelik, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz.

1 Mayıs Çarşamba

Toplanma alanı: Saraçhane

Saat: 10.00"