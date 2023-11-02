13 yaşındaki Hadil'in acı sonu

Dün akşam saatlerinde, İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Hadil Zübeydiye'ye, otomobil çarptı.

Çarpışam sonucu yaralanan Zübeydiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hadil Zübeydiye, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hadil Zübeydiye'nin cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza sonrası kaçan ve polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.