Ahmet Çakar için şike suçlaması

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar için şike suçlaması
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Rasim Kara, Galatasaray'ın şampiyon olduğu 1996-1997 sezonuyla ilgili bomba açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ı 1996-1997 sezonunda çalıştıran teknik direktör Rasim Kara, Engin Verel'in Indeio YouTube kanalındaki programa konuk oldu.

Programda flaş açıklamalar yapan Kara, eski hakemler Vahap Beyaz ve Ahmet Çakar ile ilgili konuştu.

Diğer taraftan Kara, Galatasaraylı olduğu bilinen eski siyasetçi ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

''MEHMET AĞAR BEŞİKTAŞLI OLAMAZDI''
Engin Verel: "Mehmet Ağar Beşiktaşlı olsaydı. O sezonlar Beşiktaş mı şampiyon olurdu?"
R.K: Onu bilemiyorum ama o Beşiktaşlı olamazdı zaten. Ben her zaman anlatıyorum; bir Vanspor maçı oynadık. Sergen frikik kullanıyor kar yağışlı bir havada, siyah eldiven giymiş Vanspor stoperi kırmızı topa eliyle vuruyor Metin Tokat penaltıyı vermiyor. Penaltı gol olur muydu olmaz mıydı bilemiyorum ama net bir penaltıydı.

''BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAKTI''
Engin Verel: "Yani Şampiyonluğunuz çalındı diyebilir miyiz?"

R.K: Ligin 2. yarısının ilk haftalarıydı orada başladılar. Sonrasında bir Galatasaray-İstanbulspor maçı var. Hakem Vahap Beyaz skor 2-2’yken 90 artıda uyduruk bir penaltı çalıyor. Galatasaray’a maçı kazandırıyor. Ertesi hafta bu sefer biz içeride Galatasaray ile oynuyoruz. Hakem Ahmet Çakar, Amokachi’yi hiç yoktan atıyor eksik kalıyoruz. 1-0 galipken bu sefer de son dakikalarda Galatasaray’a yine uyduruk bir penaltı veriyor ve maçı 1-1 bitirttiriyor. Yani biz ligde öne geçecekken hakemlerle geriye atıyorlar. Sonrasında da Ahmet Çakar-Vahap Beyaz tezahüratları başladı tribünlerde. Hep diyorum VAR olsaydı biz şampiyonduk. İşin enteresan tarafı bu hakemler yıllar sonra çıktıkları TV kanallarında ‘Beşiktaş şampiyon olacaktı. Bu verdiğim kararlarla Galatasaray şampiyon oldu’ diyorlar. Hatta Ahmet Çakar diyor ki; ‘penaltıyı verdim üzüldüm. İnşallah Hagi penaltıyı atamaz dedim’ diyor. İşte şerefli 2.likler böyle oluyor.

AHMET ÇAKAR'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hakemlik döneminde verdiği hatalı bir kararı canlı yayında itiraf etti.

Çakar, canlı yayında, "Yıl 1997, kazanan şampiyon olacak beraberlik Galatasaray’a yarıyor. Beşiktaş 1-0 öne geçti. 87. dakikada Galatasaray lehine penaltı verdim. Penaltı olduğuna yemin ederim ama sonra rahatsız oldum. Hagi topun başına geçti. O an içimden 'İnşallah penaltıyı kaçırır' dedim" dedi.

NE OLMUŞTU?
TFF'nin internet sitesinde yayımladığı arşiv bilgilerinde yer alan bilgirere göre; 1996-1997 sezonunun 29. haftası sonunda Galatasaray 69 puan ile ilk sırada, Beşiktaş ise 64 puan ile ikinci sıradaydı. Beşiktaş 30. haftada oynanan maçı kazansa bile puan farkı ikiye düşecek ancak sıralama değişmeyecekti.
Nitekim 34. hafta sonunda Galatasaray ligi 82 puanda Beşiktaş ise 74 puanda tamamladı.

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