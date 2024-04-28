Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Bayrampaşa’da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 2'si götürülürken, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa’da uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 26 Nisan’da saat 22.30 sularında, Kartaltepe Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, İ.Ü. , G.Ü. , C.P. ve B.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Adrese düzenlenen aramalarda, 10 kilogram 62 gram bonzai, 146 gram AMF diye tabir edilen uyuşturucu madde, bin 9 adet sıvı uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 14 bin 245 TL para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden C.P.’nin sorgulamasında, ‘hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Diğer yandan, emniyetteki tamamlanan işlemler sonrasında sevk edildiği adli makamlarca İ.Ü. , G.Ü. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken, B.D. ve C.P. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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