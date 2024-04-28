ABD'nin Beyaz Sarayı'na gitmeyen Erdoğan. İptal edilen ziyaret Orta Doğu'da yeni bir kahraman yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son yıllarından itibaren yaşanan bir dizi olayla ciddi şekilde gerilen Türkiye – ABD ilişkileri, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesiyle normalleşme sürecine girmeye başlamıştı. Bu olaydan sonra giderek ivme kazanan ikili ilişkiler 2023’ün Temmuz ayında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, NATO Liderler Zirvesi’nde gerçekleşen Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan görüşmesiyle yeni bir aşamaya kapı aralamış ve bütün bu yaşananlardan sonra Biden, 9 Mayıs’ta, Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağı duyurulmuştu. Fakat söz konusu duyurudan kısa bir süre sonra görüşmenin iptal olduğu yönünde pek çok dedikodu çıktı. Her iki devletinde başlarda sessiz kaldığı dedikoduların doğruluğu 26 Nisan günü yapılan resmi bir açıklamayla ortaya çıktı.

Şahsi Youtube kanalında yayınladığı videolarda uluslararası siyaset ve küresel sistemde yaşanan gelişmeleri teferruatlıca inceleme konusu haline getiren duayen gazeteci Ardan Zentürk, Biden-Erdoğan görüşmesinin ertelenmesinin altında yatanlar ve bu gelişmenin ileride doğuracağı gelişmeler hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

"BİDEN'IN TAVRI ERDOĞAN'A DEĞİL TÜRKİYE'YE"

Biden’ın 1978'den bu yana girdiği seçimlerin tamamında Rum, Yunan ve Ermeni lobileriyle kolkola yürüdüğünü belirten Zentürk “Biden, Erdoğan'dan öte Türkiye'den de pek hoşlanmıyor” saptamasında bulunduktan sonra “Yaşanılanları sadece Erdoğan'a dönük bir duygu gibi görmemeyi tercih etmeye başladım” diye konuştu.

Biden’ın Türk devlet başkanını ilk kez 23 Nisan 2021 tarihinde aradığını hatırlatan usta gazeteci, bu aramada Biden’ın Erdoğan’a “Ben yarın, 24 Nisan nedeniyle Ermeni soykırımını kabul ediyorum. Bilgin olsun” dediğini öne sürerek “Bugüne kadar bütün Amerikan başkanları ‘yaşanılmış elim hadiseler’ derken Biden çıktı dedi ki ‘Bu Ermeni Soykırımı’dır" demesinin Türkiye kamuoyunda yeteri kadar anlaşılmadığını söyledi.

"BİDEN, ORTA DOĞU'DA İKİ KİŞİYİ SEVMİYOR"

Biden’ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki 5 ay boyunca Türkiye devlet başkanını aramadığına da vurgu yapan Zentürk “5 ay telefon yok. NATO üyesiyiz. Bulgaristan ve Romanya başbakanıyla görüşüyorsa Erdoğan'ı da arayacaksın” dedi.

Takipçileriyle paylaştığı görüşlerinin bir yerinde Biden’ın Orta Doğu’da sevmediği iki kişinin olduğunu iddia eden duayen gazeteci bunlardan birinin İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu, diğerinin ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

ABD seçimleri yaklaştıkça Biden’ın Türkiye’yi ABD’den uzaklaştıracak adımlar attığına vurgu yapan Zentürk, bu durumun şaşırtıcı olmadığını söyledikten sonra Biden’ın soykırım sözü üzerinde durarak “Bizim hatamız şudur ki meseleyi ikincil bir dava olarak gördük. ‘Biz ilişkilerimizi Amerika'yla iyi tutalım, bu söylenmiş olan lafın çok da hukuki bir anlamı yok, orta yerde bir yerde kalsın’ dedik. Halbuki oradaki tercih, ABD Başkanı’nın Türkiye'ye dönük duygu, düşünce ve stratejileri açısından çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor” yorumunda bulundu.

"GÖRÜŞMEYİ TÜRKİYE İPTAL ETTİ"

Biden’ın, Filipinler Cumhurbaşkanı’yla son 4 ayda iki defa görüşmüş olduğunun da altını çizen Zentürk, Erdoğan cephesinde “Biden’la bu meseleleri çözemiyoruz. Adam bizden uzak duruyor. Donald Trump gibi her telefon açtığımız da karşımıza çıkmıyor. Bu çerçevede Amerika'nın Orta Doğu’daki müttefikleri İsrail'le, Birleşik Arap Emirlikleri’yle, Suudi Arabistan’la ve Mısır'la ilişkilerimizi düzeltirsek Beyaz Saray'da da bir hareketlenme sağlayabiliriz düşüncesi hakim oldu" bilgisini verdikten sonra "Erdoğan hiç beklemediğimiz bir çerçevede olmadık kişilere gitti: Mısır'a, Yunan'a gitti. Yunan'a gitmesi tamamen Avrupa ve Amerika'ya ‘Bakın ben iyi adamım. Sizin bağrınıza bastığınız adamı dövmeye niyetim yok’ mesajıydı” ifadelerini kullandı.

Edindiği kulis bilgilerinin ABD ziyaretinin Türkiye tarafından iptal edildiği yönünde olduğunu belirten Zentürk, bu kararın ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby'nin Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısından kendisine sorulan “Geçtiğimiz Cumartesi günü Hamas liderini ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki hafta içinde Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Hamas liderinin Ankara’da ağırlanması gündeminizde olacak mı?” sorusuna verdiği “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti konusunda programda konuşulacak bir şey yok” cevabı üzerine alındığını söyledi.

"ORTADOĞU'DA YENİ BİR ERDOĞAN İZLEYECEĞİZ"

Erdoğan’ın ABD ziyaretini iptal etmesinden sonra Orta Doğu’daki imajını daha da güçlendirebileceğinin altını çizen usta gazeteci, önceleri Türkiye’nin Washington ve İsrail Büyükelçiliklerini yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika başdanışmanı Namık Tan’ın “Biden yönetimi Erdoğan'ın ana düşüncesini tam olarak okuyamadı ve ona Filistin davasıyla Arap sokağının gerçek lideri görüntüsü verecek bir şans yarattılar. Kazançlı çıkan Putin'dir ama Erdoğan, Arap sokağına ve Filistin'e gerçek anlamıyla mesajını verecektir” ifadelerinin son derece önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Ortadoğu kamuoyunda ABD’nin İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımının kabul edilmesiyle “Erdoğan, Beyaz Saray’a gitmeyerek İsrail’e verilen desteği protesto edecek” görüşünün hızla yayıldığını iddia eden Zentürk, yaşanan olayların Filistinliler tarafından son derece olumlu karşılanacağını ve “Amerika'nın Beyaz Sarayına gitmeyen Erdoğan görüntüsü” ile “Başka bir Erdoğan seyredeceğiz” ifadelerine yer verdi.