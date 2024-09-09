13 yaşındaki kayıp Sevda bulundu: Babam beni dilendirmek istiyor

Polise verdiği ifadesinde şiddet gördüğünü söyleyen Sevda Yılmaz, koruma altına alındı babası ise gözaltına alındı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sırasında ortadan kayboldu.

Torunundan 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, durumu polise ihbar etti. Kayıp ihbarının sonrasında çalışma başlatan ekipler, Sevda Yılmaz ve dün evden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki arkadaşı M.G.S.'yi Kadıköy'de birlikte buldu. Emniyetteki işlemleri sırasında Avcılar'daki evine dönmek istemediğini söyleyen Sevda Yılmaz, dilendirildiğini ve şiddet gördüğünü söylemesi üzerine ailesine teslim edilmedi ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Sevda Yılmaz verdiği ifadede 14 yaşındaki arkadaşı M.G.S. ile 16 yaşındaki ağabeyi E.Y.'yi zorla evlendirilmek istendiğini söyledi.

KIZININ İFADESİNİ DUYAN BABA FENALIK GEÇİRDİ

Bir televizyon programında katılan baba S.Y. canlı yayın sırasında kızının bulunduğu bilgisini aldı. Yayın sırasında kızının polise 'Beni ve arkadaşım Medine'yi zorla dilendirmek istiyorlardı. Birlikte evden kaçtığım arkadaşım Medine'yi ağabeyim ile evlendirmek istiyorlar" şeklindeki ifade verdiğini duyan baba, kısa süreliğine fenalık geçirdi. Baba S.Y. gözaltına alındı.

'BABAMIN YANINA GİDECEĞİM DİYE AYRILDI'

Torununun kayıp ihbarını yapan dede Erol Yılmaz ise Sevda'nın annesi ile alışverişe gittiği sırada 'Ben babamın yanına gideceğim' diyerek ayrıldığını ve bir daha ulaşamadıklarını anlattı. Dede Erol Yılmaz ev içinde bir geçimsizliğin bulunmadığını söyledi.