Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı

Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı
Düzenleme: Kaynak: DHA
Kütahya’da ters yöne giren ve sürücüsünün kontrolünden çıkan bir cip, yol kenarındaki bir kafeye daldı. Kazada sürücü olay yerinden kaçarken, kafedeki biri ağır iki müşteri yaralandı.
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 1

Kaza akşam saatlerine Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi’nde gerçekleşti.

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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 2

İ.B. yönetimindeki 43 KY 274 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kafeye daldı.

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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 3

Sürücü İ.B. yaya olarak kaçtı.

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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 4

Kazada müşterilerden Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25) yaralandı.

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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 5

İki yaralıya ilk müdahale ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 6

Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye altına alınan yaralılardan Ali Dayan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 7

Kazanın ardından kaçan sürücü İ.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 8

Öte yandan kaza anı saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 9
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 10
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 11
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 12
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 13
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 14
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 15
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 16
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 17
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 18
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 19
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 20
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 21
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 22
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 23
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 24
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 25
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 26
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 27
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Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı 28
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