Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı

Kütahya’da ters yöne giren ve sürücüsünün kontrolünden çıkan bir cip, yol kenarındaki bir kafeye daldı. Kazada sürücü olay yerinden kaçarken, kafedeki biri ağır iki müşteri yaralandı.