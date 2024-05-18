Cip kafeye daldı! Sürücü kaçtı 1’ağır 2 yaralı

Kaza akşam saatlerine Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi’nde gerçekleşti.
İ.B. yönetimindeki 43 KY 274 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kafeye daldı.
Sürücü İ.B. yaya olarak kaçtı.
Kazada müşterilerden Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25) yaralandı.
İki yaralıya ilk müdahale ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptı.
Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye altına alınan yaralılardan Ali Dayan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından kaçan sürücü İ.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan kaza anı saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.