13 yıl önce ölen tarikat liderinin yeniden dünya geldiğine inanıyorlar. Ha buradaki tarikatçılar ha oradaki tarikatçılar

Bali'de Ruslar, para karşılığında bir kanepede oturan gence tapıyorlar.

Bu gencin, 2011 yılında ölen Hintli guru Sathya Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğuna inanıyorlar.

Ona çeşitli hediyeler getiriyorlar, okşuyorlar ve her şekilde gönlünü almaya çalışıyorlar.

Etrafında olup bitenlere aldırış etmeyen gencin Hintli guru Sathya Sai Baba’ya benzerliği de dikkat çekiyor.

KİM BU SATHYA SAİ BABA?

Sai Baba adı ile anılan Sathya Narajan Raju, 23 Kasım 1926’da Hindistan’ın küçük bir köyünde dünyaya geldi.

1940 yılında, daha 14 yaşındayken kendisine verilen vazifeyi açıklayan Sai Baba, Hinduların 19. yüzyılda yaşamış olan ruhani lideri Shirdi Sai Baba’nın yeniden dünyaya gelmiş hali olduğunu iddia etti.

Sathya Sai Baba, 2011 yılında hayatını kaybetti.

Hindistan’da başbakandan elçilere, sporculardan film yıldızlarına milyonlarca kişi tarafından desteklenen Sai Baba’nın 144 ülkede 1500’den fazla sayıda tapınağı bulunuyor.

Ölünceye kadar doğduğu köy olan Puttaparthi’de yaşayan Sai Baba, müritlerine 2022 yılında 96 yaşında öleceğini açıklamıştı.

REANKARNASYON NEDİR?

Reenkarnasyon, Sanskritçe'de "yeniden bedenlenme" anlamına gelen bir terimdir. Bu inanç, bir kişinin ruhunun ölümden sonra başka bir bedende yeniden doğduğunu öne sürer. Hinduizm, Budizm, Jainizm ve bazı Batı felsefi akımlarında yaygın olarak kabul görmüştür. Reenkarnasyon inancına göre, ruh ölümsüzdür ve bedenler arasında sürekli bir döngü içinde yaşar. Bu döngü, kişinin karmik birikimlerine ve ruhsal gelişimine bağlı olarak devam eder.

Reenkarnasyonun Temel İlkeleri

Karma: Reenkarnasyon inancının temelinde karma yasası yatar. Karma, kişinin geçmiş yaşamlarda yaptığı iyi veya kötü eylemlerin bir sonucu olarak, yeni yaşamında karşılaşacağı durumları belirler. İyi eylemler iyi sonuçlar doğururken, kötü eylemler olumsuz sonuçlar getirir.

Ruhsal Gelişim: Reenkarnasyon, ruhun manevi bir yolculukta olduğunu ve her yeni yaşamın ruhsal gelişim için bir fırsat sunduğunu kabul eder. Her yaşam, ruhun daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşması için bir basamaktır.

Reenkarnasyon Döngüsü (Samsara): Samsara, doğum, ölüm ve yeniden doğumu içeren sürekli döngüyü ifade eder. Bu döngü, ruhun nihai özgürlüğe ve aydınlanmaya ulaşana kadar devam eder.