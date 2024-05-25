Tebliğe giden tarikatçıları "Milleti namazdan siz soğuttunuz" diyerek kovdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tebliğe giden tarikatçıları "Milleti namazdan siz soğuttunuz" diyerek kovdu

Ordu’da bir vatandaşın Mahmutoğlu cemaatinden olduğunu söyleyen tebliğcilere gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Merkezi İstanbul’da olan Mahmutoğlu cemaatinden tebliğcilere Ordu’da bir vatandaş sert tepki gösterdi.

Kendisine gelen tebliğcilere “Namazdan milleti siz soğuttunuz. Dini siz böldünüz. Tarikatları ortaya siz çıkardınız. Bu milletten ne istiyorsunuz ya.” diyerek ağır eleştiride bulundu.

Cemaatçilerin yuvasını yıktığını ve çocuğuyla arasına girdiğini söyleyen vatandaş tebliğcilere hakaret ederek yanından kovdu.

Vatandaş ile tebliğciler arasında geçen diyalog şöyle:

Tebliğci: Mahmutoğlu cemaatimiz.
İstanbul’dan geliyoruz.

Vatandaş: Ne yani amaç nedir?

Tebliğci:
Hiçbir maddi ya da siyasi beklentimiz yok.
Sadece namazı hatırlatıyoruz.
Birbirimizi sevelim diyoruz.

Vatandaş:
Namazdan milleti siz soğuttunuz.
Dini siz böldünüz.
Tarikatları ortaya siz çıkardınız.
Bu milletten ne istiyorsunuz ya.
İslam dininden başka din var mı?
Bana söyler misiniz?

Tebliğci: İslam’dan başka din yok.

Vatandaş:
Ha tamam o zaman cemaat ne tarikat ne arkadaşım ya.
Defolun gibin buradan.
Defolun.
Cemaatçiler benim yuvamı dağıttı.
Beni çocuğumdan ettiniz.
Allah belanızı versin.
Allah’ınızdan bulun.
S*trin gidin.

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