13'üncü kattaki balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinin Pınar Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda elim bir kaza meydana geldi.

Olaya göre, dün saat 18.00 sıralarında sıralarında, 12 yaşındaki Ege Erdem Palalı, apartmanın son katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Beton zemine düşen Palalı'yı görenlerin ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Palalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin incelemesinin ardından Palalı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.