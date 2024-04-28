Kadir Topbaş'ın danışmanından AKP'lilere sert sözler. Para peşinde koşanlar itibar görüyor

28 Mayıs 2009'den 22 Eylül 2017 tarihine değin İBB Başkanlığını yürüten ve 15 Temmuz Ayaklanması'ndan sonra hakkında çıkan spekülasyonlardan dolayı görevinden el çektirilen merhum Kadir Topbaş'ın yakın arkadaşı ve bir süre de danışmanlığını yapan Aydın Binboğa AKP'lilere sert sözlerle yüklendi.

X adlı sosyal medya platformundan dün yaptığı bir paylaşımla AKP'lileri kızdırmışa benzeyen Binboğa'nın attığı mesaj şöyle:

"Rahmetli Kadir Başkanın Danışman Ekibinde idim..Tek krş maaş dahi almadım.Üst Düzey Görevler teklif etti.Kabul etmemiştik.Makama gerek yok demiştik Sahada idik..Kimse bilmezdi..Başarılı olması bu yüzdendi. Ama şimdi Makam Mevki Şan şöhret para peşinde koşanlar itibar görüyor."

AKP'li vekillerin rolex, ıstakoz gibi skandallarla gündeme geldiği şu dönemde pek çok AKP'linin bu tarzda açıklamalarda bulunması halkın büyük bir kesimi tarafından "Şimdi mi aklınıza geldi?" tepkilerine neden olurken AKP cephesinde ise "Davamızın gerçek fedaileri konuşuyor" şeklinde kabul görüyor.

Diğer bir yandan Binboğa'nın mesajında yer alan imla hatalarının çokluğu dikkat çekti.