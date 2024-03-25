14 Diş Hekimliği fakültesinin dekanı diş hekimi değil. 1 tanesinin dekanı ilahiyatçı

Türk Diş Hekimleri Birliği’nin (TDB) Diş Hekimliği Eğitimi ve İnsan Gücü Mart 2024 Raporu’nda dekanı diş hekimi olmayan diş hekimliği fakültelerin bulunduğu liste yayınlandı.

Söz konusu raporda, dekanı diş hekimi olmayan 14 fakülte yer alırken, bu fakültelerden Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin dekanı Prof. Dr. Bülent Kent’in bölümünün “Hukuk”, Batman Üniversitesi’nin dekanı Prof. Dr. İdris Demir’in bölümünün “İktisadi ve İdari Bilimler”, Bingöl Üniversitesi dekanı Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın bölümünün “İlahiyat” olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda, Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Şahin’in bölümünün de İş Sağlığı ve Güvenliği olduğu ortaya çıktı.

Yayınlanan raporda, diş hekimliği fakültelerinde bulunan profesörlerin dağılımının da dengesiz olduğuna işaret edildi. 105 diş hekimliği fakültesinin 13’ünde bir tane bile profesör olmadığı belirtildi. Rapora göre, Batman, Bilecik Şeyh Edebali, Bingöl, Fırat, Harran, Iğdır, İstanbul-Cerrahpaşa, Kafkas, Karabük, Nevşehir Hacıbektaş, Niğde Ömer Halisdemir, Van Yüzüncü Yıl ve Yozgat Bozok üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinde hiç profesör bulunmuyor.

Ayrıca toplam 826 profesörün yüzde 67’si 18 fakültede öğrenci yetiştirirken yüzde 33’ü 77 fakültede öğrenci yetiştiriyor. TDB’nin raporunda, uzman hekim sayısının toplamda 7 bin 72, aktif uzmanlık öğrencisi sayısının da 2 bin 834 olduğu ifade edildi ve uzmanlık sayılarının artışının, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin pahalılaşmasına yol açtığı ve vatandaşların hizmete ulaşmasını zorlaştırdığı yer aldı.